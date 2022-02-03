Прокуратура начала проверку из-за пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине

Фото: МЧС России

Прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара на мебельной фабрике во Фрязине городского округа Щелково.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Мебельная фабрика загорелась вечером 3 февраля на Окружном проезде в наукограде Фрязино. Уточнялось, что площадь пожара выросла с 2 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза перехода огня на соседнее строение.

