Мебельная фабрика загорелась в подмосковном Фрязине

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В подмосковном Фрязине загорелась мебельная фабрика. Площадь пожара выросла с 2 до 7 тысяч квадратных метров.

По информации ТАСС, горит все здание, существует угроза перехода огня на соседнее строение.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в корпусе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в подмосковном Солнечногорске, из здания были эвакуированы 70 человек.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако МЧС присвоило вызову повышенный ранг сложности. Помимо подмосковных пожарных, на место происшествия выезжали спасатели из Москвы.

