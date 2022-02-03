Пожар произошел в здании НИИ в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в корпусе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в подмосковном Солнечногорске, из здания были эвакуированы 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, задымлен первый этаж шестиэтажного здания института. Он уточнил, что причиной задымления стало короткое замыкание проводки.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако МЧС автоматически присвоило вызову повышенный ранг сложности. Помимо подмосковных пожарных, на место происшествия выехали спасатели из Москвы.

Ранее пожар произошел в складском здании на Живописной улице на северо-западе Москвы. В районе происшествия было ограничено движение транспорта. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

