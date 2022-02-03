Пожар произошел в здании НИИ в Солнечногорске

11:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в корпусе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в подмосковном Солнечногорске, из здания были эвакуированы 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, задымлен первый этаж шестиэтажного здания института. Он уточнил, что причиной задымления стало короткое замыкание проводки.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако МЧС автоматически присвоило вызову повышенный ранг сложности. Помимо подмосковных пожарных, на место происшествия выехали спасатели из Москвы.
Ранее пожар произошел в складском здании на Живописной улице на северо-западе Москвы. В районе происшествия было ограничено движение транспорта. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: