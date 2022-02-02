Движение по Живописной улице перекрыто из-за пожара в складском здании

12:47
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"
Пожар произошел в складском здании на Живописной улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"Движение транспорта по Живописной улице на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова перекрыто из-за возгорания складских помещений. На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС", – говорится в сообщении.
Инспекторы обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара, а также перенаправляют транспорт в объезд на соседние улицы.
В столичном главке МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу Живописная улица, дом 25. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 11:40.
"Происходит возгорание в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию и обрешетника кровли двухэтажного здания. Общая площадь пожара – 100 квадратных метров", – отмечается в материале.
В МЧС уточнили, что работающим на месте пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать возгорание в 12:37.
Ранее пожар произошел на стройке нового жилищного комплекса в Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы. Там загорелось двухэтажное здание. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
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