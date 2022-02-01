Суд арестовал мужчину, который поджег квартиру в Чертанове

Фото: ГУ СК России по городу Москве

Суд избрал в отношении 42-летнего Сергея Германова, подозреваемого в поджоге квартиры в Чертанове, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчину арестовали до 31 марта 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

По данным следствия, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, произошло возгорание, в результате чего двоих молодых людей госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пострадали еще два человека, но госпитализация им не понадобилась.

Момент поджога квартиры в Чертанове попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как подозреваемый поднимается на 9-й этаж. В руках у него находится бутылка с жидкостью, которую он разливает у входа в квартиру сожительницы. Пламя моментально начало распространяться, а злоумышленник скрылся с места происшествия по лестнице.

По подозрению в совершении поджога был задержан 42-летний ранее судимый Германов. В 2010 году он был осужден на 3 года и 4 месяца лишения свободы за несколько краж. Через несколько лет его осудили за хищение оружия, незаконное хранение оружия и покушение на кражу.

