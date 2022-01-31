МЧС наградит студентов, спасших девушку во время пожара в Чертанове

19:30
Фото: эфир телеканала Москва 24
В столичном главке МЧС рассматривается вопрос о награждении студентов, спасших девушку во время пожара в Чертанове, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Пожар произошел 29 января на 9-м этаже одной из многоэтажек столичного района Чертаново. Очевидцы происшествия засняли героическое спасение девушки, оказавшейся в плену огня. Двое молодых людей – Адель и Тимур – помогли подруге забраться в квартиру этажом ниже.
Как позднее рассказал Адель, к ним в гости пришли студенты Ирина и Игорь. После начала пожара Игорю удалось покинуть помещение самостоятельно, а Тимур и Адель перелезли на 8-й этаж к соседу, куда затем спустили и Ирину.
Всего в тот день спасли 12 человек, в том числе одного ребенка. Полностью с огнем сотрудники экстренных служб справились за час.
Студенты спасли девушку из горящей квартиры в Чертанове
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