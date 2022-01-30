Студент РЭУ им. Плеханова рассказал, как спасал подругу из горящей квартиры в Чертанове

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар произошел в одной из многоэтажек в Чертанове. Квартира на 9 этаже загорелась 29 января. Очевидцы происшествия засняли героическое спасение девушки, оказавшейся в плену огня. Двое молодых людей помогли подруге забраться в квартиру этажом ниже. Студент РЭУ имени Плеханова Адель Ахметзянов, участвовавший в спасении, рассказал Москве 24 о событиях того дня.

Молодой человек признается, что рассказать детали происшествия решился из-за возникшего общественного резонанса.

"Очень много пишут, поэтому решил просто один раз расписать все как было. Примерно это я написал в пояснении следователю", – отмечает студент.

По словам Ахметзянова, в тот субботний вечер около 16:00 его и Тимура Закирова (сосед молодого человека, также студент РЭУ имени Плеханова) позвал хозяин квартиры Алексей.

"Он в верхней одежде указал на то, что были громкие звуки, и нам сломали дверь при входе в тамбур (она деревянная и ее раньше уже ломали). Мы не сильно обратили на это внимание, дальше пошли заниматься своими делами. В этот момент ушел Алексей. В квартире остались я, Тимур и его девушка Ирина", – вспоминает парень.

Примерно через полчаса в гости к Аделю и Тимуру пришел их общий друг Игорь. Молодые люди сидели на кухне и общались. В этот момент, отмечает Ахметзянов, он и почувствовал запах горелых проводов.

"Через секунд 7 выключился свет. Мы сразу пошли в сторону двери, подходя к ней я услышал свист тока, он был отчетливо слышен через дверь. В этот момент за нами уже стояли Тимур и Ирина", – рассказывает студент.

За дверью молодых людей ожидало пламя. Огонь начал моментально распространяться, квартиру заволокло дымом. Адель и Тимур оказались отрезаны от Ирины из-за сильного огня. Парни находились в центральной комнате квартиры, а девушка – в самой дальней.

"Мы стояли у окон, чтобы дышать", – вспоминает Ахметзянов. – "В один момент Тимур перелез через окно и стал висеть. Я перелез за ним, державшись за подоконник и раму окна. Далее он сразу поднялся и сел на наружный подоконник, но быстро сорвался и остался висеть на левой руке. Он держался на нескольких пальцах за оконную раму. Я в этот момент правой рукой крепко держался за подоконник, а левой поднял его правую руку к оконной раме, дальше сказал ему подтянуться и перехватиться, что он и сделал".

Ахметзянов признается, что в тот момент уже готовился прыгать. И считал, что это лучше, чем заживо сгореть в квартире.

"Мы оба повисли на прямых руках и начали стучать ногами по окну 8-го этажа. И вдруг нам открыли окно. Снизу Тимура за ноги принимал мужчина, а руками он держался за меня. Тимура спустили, далее он и мужчина держали меня за ноги, я отпустил руки и они резко меня потянули", – восстанавливает последовательность событий парень.

Оказавшись в безопасности, Тимур и Адель стали думать, как спасти из пламени Ирину. Планировка у квартир одинаковая, поэтому все переместились в дальнюю комнату.

"Мы открыли окна и начали принимать Ирину. Она боялась слезать, но Тимур говорил, что другого выхода нет. Потом мы намочили тряпки, кто-то открыл дверь, но в подъезде было много дыма, нам пришлось остаться в квартире и дожидаться пожарников", – рассказал парень о событиях, которые видны на кадрах ролика, облетевшего весь интернет

По словам молодого человека, сверху капал раскаленный пластик, оставляя ожоги. Но в тот момент студенты этого не чувствовали.

Беспокоились Ахметзянов и Закиров и о судьбе своего приятеля Игоря. Была надежда на то, что он смог перебежать и спастись.

"И когда мы уже все вышли, Тимур с Ириной пошли в "скорую", я остался, чтобы поехать в полицию, так как был более-менее цел. Когда я снимал пожар, рядом прошел Игорь. Он без футболки шел с поднятыми вверх и согнутыми в локтях руками, у него в ожогах была спина, руки и плечи и сильно обгорела рука (скорее всего он открыл ею горящую деревянную дверь в тамбуре). Он увидел меня, и мы обрадовались, что живы", – заключил студент.

Ахметзянов добавил, что сейчас Игорь и Тимур находятся в реанимации. У Закирова в ожогах 10–20% тела, а у его друга – около 40%.

Всего в тот день на пожаре спасли 12 человек, в том числе одного ребенка. Полностью с огнем сотрудники экстренных служб справились за час. Выгорело 50 квадратных метров.