Промышленное здание загорелось в ТиНАО

10:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ТиНАО загорелось производственное здание. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.
"В Троицке на Промышленной улице произошел пожар в производственном здании. Люди эвакуированы", – сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что внутри здания плотное задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные ищут очаг возгорания.
По данным охраны здания, на третьем этаже произошло короткое замыкание.
Возгорание оперативно ликвидировали. Его площадь составила 3 квадратных метра. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Пятигорске загорелся хладокомбинат. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В МЧС рассказали, что есть вероятность распространения огня. Позже стало известно, что огонь возник в компрессорном цехе, он очень быстро распространился. К тушению были привлечены 64 человека и 19 единиц техники.
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