В результате пожара на улице Дорожной в Москве спасли 10 человек

10 человек спасли при пожаре в квартире на улице Дорожной в Москве. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в 16:56, а в 17:29 пожар был локализован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

