Тела четверых детей и взрослого нашли при тушении пожара в Архангельской области

07:32
Фото: Главное управление МЧС по Архангельской области
Пожар произошел в поселке Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.
Известно, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 03:20.
Как передает РИА Новости, возгорание случилось в квартире на втором этаже. Пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.
В ходе тушения спасатели нашли тела пяти погибших.
"Из них четыре ребенка", – уточнили в МЧС.
Ранее возгорание случилось в Солнечногорске в поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.
Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: