Тела четверых детей и взрослого нашли при тушении пожара в Архангельской области

Фото: Главное управление МЧС по Архангельской области

Пожар произошел в поселке Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

Известно, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 03:20.

Как передает РИА Новости, возгорание случилось в квартире на втором этаже. Пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.

В ходе тушения спасатели нашли тела пяти погибших.

"Из них четыре ребенка", – уточнили в МЧС.

Ранее возгорание случилось в Солнечногорске в поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.

Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.