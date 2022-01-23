Площадь пожара в ресторане в Андреевке составляет 600 кв метров

Площадь возгорания в ресторане в подмосковном поселке Андреевка увеличилась, передает ТАСС

"Площадь пожара сейчас составляет 600 квадратных метров: горит беседка по всей площади, частично мансарда ресторана и частично кровля мангальной", – рассказал источник информагентства в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади в 225 квадратных метров.

По данным экстренных служб, в момент начала пожара в здании находились 70 человек, в том числе посетители заведения. Все они эвакуированы.

Возгоранию присвоен второй номер сложности, на месте работают пожарные.