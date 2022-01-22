Пожар произошел в магазине автокрасок в Раменском

В Раменском загорелся магазин автозапчастей и красок

В помещении магазина автокрасок в Раменском городском округе Подмосковья произошел пожар, сообщает Агентство "Москва".

ЧП случилось на Северном шоссе, доме 7. Огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Огонь локализовали.

Ранее пожар произошел в общежитии на юго-западе столицы по адресу проспект 60-летия Октября, дом 15. Из здания были эвакуированы более 500 человек.