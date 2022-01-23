Пожар произошел в ресторане в подмосковной Андреевке

Ресторан горит в подмосковном поселке Андреевка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Загорелась деревянная беседка ресторана. Также огонь перешел на чердак ресторана, горит утеплитель", – сказал источник. По его словам, с другой стороны беседки находится мангальная, из-под ее кровли видны языки пламени.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре.

"Поступила заявка по адресу: Солнечногорский городской округ, поселок Андреевка, строение 40Г. Подразделения уже работают на месте, информации о погибших и пострадавших не поступало", – сказал представитель ведомства.

Площадь пожара достигла 225 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Уточнялось, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.