Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух машин произошла на МКАД. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

ДТП случилось в районе 39-го километра дороги.

"Травмы получили три человека, включая ребенка", – сообщил источник агентства.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются.

Ранее авария с участием нескольких грузовиков и автомобилей произошла на МКАД. ДТП случилось на внешней стороне 41-го километра дороги по ходу движения в сторону Варшавского шоссе.

До этого крупная авария случилась на МКАД в районе Калужского шоссе. Там столкнулись три автомобиля и два грузовика.

Из-за случившегося движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти.