Крупное ДТП произошло на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупная авария случилась на МКАД в районе Калужского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта города в официальном телеграм-канале.

ДТП случилось на внешней стороне 40-го километра кольцевой автодороги. Там столкнулись три автомобиля и два грузовика.

Как уточнили в Дептрансе, движение в районе аварии ограничено и осуществляется по двум полосам из пяти.

"На месте работают оперативные службы города", – добавляется в сообщении.

Ранее авария с участием семи автомобилей произошла на северо-востоке МКАД. При этом в результате случившегося никто не пострадал.