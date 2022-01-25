Крупное ДТП произошло на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Крупная авария случилась на МКАД в районе Калужского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта города в официальном телеграм-канале.
ДТП случилось на внешней стороне 40-го километра кольцевой автодороги. Там столкнулись три автомобиля и два грузовика.
Как уточнили в Дептрансе, движение в районе аварии ограничено и осуществляется по двум полосам из пяти.
"На месте работают оперативные службы города", – добавляется в сообщении.
Ранее авария с участием семи автомобилей произошла на северо-востоке МКАД. При этом в результате случившегося никто не пострадал.