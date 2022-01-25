Несколько грузовиков и автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием нескольких грузовиков и автомобилей произошла на МКАД. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

ДТП случилось на внешней стороне 41-го километра дороги по ходу движения в сторону Варшавского шоссе.

В данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы Москвы.

"Движение (в районе аварии. – Прим. ред.) осуществляется по одной полосе", – уточнили в Дептрансе.

Ранее крупная авария случилась на МКАД в районе Калужского шоссе. Там столкнулись три автомобиля и два грузовика.

Из-за случившегося движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти.