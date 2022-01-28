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В мире

09:34

Дело возбуждено после конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

происшествия за рубежом

Фото: РИА Новости/Сыргак Бактыяров

МВД Киргизии возбудило уголовное дело о преступлении против мира после конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, Таджикистан нарушил международные договоренности и с применением тяжелого огнестрельного оружия напал на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района и Торт-Коч в селе Орто-Боз, а также здание войсковой части 707 МВД в селе Кок-Таш.

В результате пострадали дома местных жителей. Кроме того, военнослужащие и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу.

Накануне стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников двух стран. В Бишкеке заявили, что таджикская сторона первой открыла огонь по киргизским пограничникам.

Позднее страны договорились о полном прекращении огня на границе. Кроме того, они условились открыть движение по дороге Баткен – Исфана, а также совместно патрулировать приграничные районы для предотвращения возможных конфликтов.

На киргизско-таджикской границе периодически происходят конфликты между населением или пограничниками двух стран. Их причина заключается в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Эксперт рассказал, к чему могут привести военные действия между Киргизией и Таджикистаном

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