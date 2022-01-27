В Таджикистане сообщили о жертвах из-за инцидента на границе с Киргизией

Фото: телеграм-канал "Sputnik_Kyrgyzstan"

Конфликт на границе Таджикистана с Киргизией привел к жертвам. Такую информацию приводит таджикистанское национальное агентство Ховар, ссылаясь на данные пресс-центра пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана

"Имеются жертвы, среди мирных граждан и пограничников Республики Таджикистан", – утверждается в материале.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников двух стран.

В Бишкеке заявили, что таджикская сторона первой открыла огонь по киргизским пограничникам. Перестрелки случились в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Киргизии.

На киргизско-таджикской границе периодически происходят конфликты между населением или пограничниками двух стран. Их причина заключается в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.