Путин предложил президенту Ирана обсудить ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин предложил президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее предложение российский лидер высказал на встрече с главой Ирана.

"Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", – подчеркнул Путин.

Ранее президент поручил правительству РФ разработать предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по результатам соответствующей работы должен быть представлен до 10 мая текущего года.

