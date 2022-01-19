Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Россией и Украиной. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой.

Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

