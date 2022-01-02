Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее партнерство РФ и Турции – Кремль

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором подвели основные итоги сотрудничества России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между РФ и Турцией.

Ранее обозреватель турецкой газеты Habertürk Четинер Четин заявил, что Турция может принять участие и возглавить антироссийскую военную операцию НАТО в Донбассе, поскольку в этом году командование VJTF находится у Анкары.

Четин подчеркнул, что Анкаре не следует ссориться с Москвой, поскольку потенциальная военная операция явно носит антироссийский характер. По его мнению, если она начнется, отношения России и Турции станут еще хуже, чем были после инцидента с российским самолетом в 2015 году.