Блинкен обсудил c Чавушоглу отношения между Россией и Украиной

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном напряженную ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции.

"В ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма, двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе", – сообщил собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Турция не заинтересована вступать в конфликт в РФ на стороне Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой.

Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

