Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

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Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в указе.

С декабря 2015 года Грызлов занимал должность полпреда президента РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее он работал на посту министра внутренних дел РФ и спикера Госдумы. Также с 2002 года Грызлов возглавляет высший совет партии "Единая Россия".

Ранее Владимир Путин назначил Александра Золотова новым послом России в Тунисе. Другим своим указом президент освободил от должности бывшего главу дипмиссии в республике Сергея Николаева.