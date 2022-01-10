Путин назначил Александра Бикантова послом РФ в ЦАР

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Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом России в Центральноафриканской Республике. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим своим указом президент освободил от должности бывшего главу дипмиссии в африканском государстве Владимира Титоренко.

До настоящего времени Бикантов возглавлял пресс-центр МИД РФ, а также занимал должность заместителя директора департамента информации и печати министерства.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде. Этот пост заняла Наталья Поклонская, ранее работавшая в качестве прокурора Крыма и депутата Госдумы.

