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Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Анатолий Якунин возглавлял столичный главк МВД и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года он работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года являлся замом.
Ранее российский лидер снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность Путин назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.
Также Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который работал на этом посту с декабря 2019 года.
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН