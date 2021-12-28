Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Анатолий Якунин возглавлял столичный главк МВД и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года он работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года являлся замом.

Ранее российский лидер снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность Путин назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.

Также Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который работал на этом посту с декабря 2019 года.

