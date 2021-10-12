Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

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Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом статьи 83 Конституции РФ назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что должность помощника президента займет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Указ о его назначении подписал Владимир Путин.