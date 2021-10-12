Путин назначил главу Ярославской области Дмитрия Миронова своим помощником

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продолжит работу на посту помощника президента РФ. Указ о его назначении на эту должность подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", – говорится в документе.

Дмитрий Миронов занимал должность губернатора Ярославской области с 2017 года.

Ранее Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

Сама Кузнецова рассказала, каким должен быть новый детский омбудсмен. По ее словам, этот человек должен неравнодушно и искренне бороться за детей.