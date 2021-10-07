Кузнецова рассказала, каким должен быть новый детский омбудсмен

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Депутат Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что человек, занимающий пост детского омбудсмена, должен неравнодушно и искренне бороться за детей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если человек неравнодушный, хочет искренне бороться за детей, я уверена, что все получится, тем более команда, которая есть, ему будет помогать, и я тоже, если, конечно, потребуется", – сказала она.

Кузнецова призвала не торопить события и дождаться решения Владимира Путина о назначении нового человека на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

