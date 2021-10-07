Кузнецова подтвердила предложение ее кандидатуры на пост вице-спикера Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутат Госдумы Анна Кузнецова подтвердила, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера ГД. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", – сказала она.

Кузнецова отметила важность выполнения поручения Владимира Путина в работе по защите семьи и детей.

"Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей", – подчеркнула депутат.

Ранее глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

