Путин освободил Метелева от должности замглавы Россотрудничества

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", – следует из материалов указа.
Должность заместителя руководителя Россотрудничества Метелев занимал с 2018 года. На данном посту он занимался гуманитарной поддержкой россиян за рубежом, укреплением гуманитарных связей и продвижением российской культуры.
Метелев награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, рядом других государственных и ведомственных наград.
Ранее Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
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