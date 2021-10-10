Путин освободил Метелева от должности замглавы Россотрудничества

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", – следует из материалов указа.

Должность заместителя руководителя Россотрудничества Метелев занимал с 2018 года. На данном посту он занимался гуманитарной поддержкой россиян за рубежом, укреплением гуманитарных связей и продвижением российской культуры.

Метелев награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, рядом других государственных и ведомственных наград.

Ранее Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

