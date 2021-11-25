Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

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Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – указано в документе.

Уточняется, что на эту должность глава государства назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.

Ранее президент РФ освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте России по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Госдумы нового созыва и назначил сенатора Марию Львову-Белову на ее пост.