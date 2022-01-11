Путин назначил нового посла РФ в Тунисе

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Владимир Путин назначил Александра Золотова новым послом России в Тунисе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике", – говорится в документе.

Другим своим указом президент освободил от должности бывшего главу дипмиссии в республике Сергея Николаева.

Александр Золотов работает в системе МИД с 1982 года. В период с 2011 по 2017 год он возглавлял посольство России в Алжире. В последние годы занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства.

Накануне Путин освободил от должности посла РФ в Центральноафриканской Республике Владимира Титоренко. Его место занял Александр Бикантов, который до этого возглавлял пресс-центр МИД РФ, а также являлся замдиректора департамента информации и печати министерства.

