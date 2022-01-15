Путин поручил разработать предложения по созданию маршрута до Баренцева моря

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Текст поручения президента опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги", – говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад по результатам соответствующей работы должен быть представлен до 10 мая текущего года.
Ранее, осенью, глава государства поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. По словам Путина, данная мера призвана обеспечить связанность территорий страны, а также свободу передвижения граждан, проживающих в отдаленных регионах.
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