Перестрелка произошла на киргизско-таджикской границе

19:07
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого сотрудники киргизского погранведомства были переведены в усиленный режим работы на фоне перекрытия участка дороги в местности Торт-Кочо, которая соединяет города Баткен и Исфану в Киргизии. Для решение ситуации на место выехали чиновники двух стран, однако позднее ситуация обострилась.
В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона первой открыла огонь по киргизским пограничникам. Перестрелки случились в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Киргизии, в настоящее время идет эвакуация жителей приграничных деревень. Пограничники Таджикистана якобы используют минометы и гранатометы.
На киргизско-таджикской границе периодически происходят конфликты между населением или пограничниками двух стран. Их причина заключается в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний конфликтный эпизод произошел в июне прошлого года. Тогда напряженность усилилась после того, как таджикистанские военные приступили к установке контейнера на неописанном участке границы и углубились на киргизскую территорию почти на километр.
Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку из-за источника воды
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