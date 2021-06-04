Военный вертолет СВО Киргизии аварийно сел вблизи границы с Таджикистаном

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку вблизи границы с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Военный вертолет совершил аварийную посадку", – говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.

В ведомстве отметили, что на борту не было главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ташиев мог лететь в этом вертолете в зону обострения на киргизско-таджикской границе.

До этого власти Киргизии заявили, что минувшей ночью таджикистанские военные приступили к установке контейнера на неописанном участке границы и углубились на киргизскую территорию почти на километр. В Бишкеке назвали это нарушением договоренностей по границе.

Последний конфликт между Киргизией и Таджикистаном случился на баткенском участке границы в конце апреля. Сообщалось о ста пострадавших в ходе перестрелки.

