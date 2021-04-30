В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на границе

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Министерство иностранных дел России призвало власти Киргизии и Таджикистана принять меры для недопущения приграничных конфликтов в дальнейшем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"Призываем стороны путем дальнейших переговоров в духе союзничества и добрососедства выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию", – отметила она.

Также Россия выступает в поддержку принятого странами решения о формировании двусторонней рабочей группы для патрулирования и мониторинга обстановки на границе и информационной работы с населением.

"Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", – подчеркнула Захарова.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Общее число пострадавших в результате конфликта превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил, однако утром 30 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном снова началась перестрелка.