В МИД РФ прокомментировали ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

17:23
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
В Москве изучают информацию о конфликте, который произошел 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами", – сказала Захарова.
По данным Минздрава Киргизии, в результате перестрелки погибли два гражданина республики, общее количество раненых увеличилось до 26 человек.
Там уточнили, что пострадавшие были госпитализированы, у некоторых из них имеются огнестрельные ранения.
Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.
Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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