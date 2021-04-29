В МИД РФ прокомментировали ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Москве изучают информацию о конфликте, который произошел 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами", – сказала Захарова.

По данным Минздрава Киргизии, в результате перестрелки погибли два гражданина республики, общее количество раненых увеличилось до 26 человек.

Там уточнили, что пострадавшие были госпитализированы, у некоторых из них имеются огнестрельные ранения.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.