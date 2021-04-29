В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 11 человек – Минздрав

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Число пострадавших в перестрелке на границе Киргизии с Таджикистаном возросло до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Уточняется, что в МЧС появилась информация о 15 пострадавших.

"Ожидается доставка порядка 15 пострадавших с места перестрелки на кыргызско-таджикской границе", – рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, в больницу поступили семь раненых, двое из них в тяжелом состоянии. На данный момент все гражданские лица эвакуированы.

Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами стрельбы в США. Стрельба произошла в городе Ориндж, штате Калифорния. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Там они обнаружили погибших и двоих пострадавших.