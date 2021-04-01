Четыре человека погибли при стрельбе в штате Калифорния

06:23
Фото: EPA/TASS/ETIENNE LAURENT
Четыре человека стали жертвами стрельбы в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Стрельба произошла в городе Ориндж, штат Калифорния. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Там они обнаружили погибших и двоих пострадавших.
Как пишет в Facebook департамент полиции города, в результате перестрелки погиб один офицер полиции.
В данный момент ситуация нормализовалась. Угроза для жизни местного населения отсутствует.
По сведениями телеканала KTLA, стрельба произошла на территории бизнес-комплекса.
Ранее десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в городе Боулдер в американском штате Колорадо. Среди погибших оказался сотрудник правоохранительных органов.
17 марта стрельба произошла в трех разных SPA-салонах штата Джорджия. По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали семь человек.
Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.
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