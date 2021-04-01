Четыре человека погибли при стрельбе в штате Калифорния

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Четыре человека стали жертвами стрельбы в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Стрельба произошла в городе Ориндж, штат Калифорния. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Там они обнаружили погибших и двоих пострадавших.

Как пишет в Facebook департамент полиции города, в результате перестрелки погиб один офицер полиции.

В данный момент ситуация нормализовалась. Угроза для жизни местного населения отсутствует.

По сведениями телеканала KTLA, стрельба произошла на территории бизнес-комплекса.

Ранее десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в городе Боулдер в американском штате Колорадо. Среди погибших оказался сотрудник правоохранительных органов.

17 марта стрельба произошла в трех разных SPA-салонах штата Джорджия. По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали семь человек.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.