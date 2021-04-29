В Киргизии заявили о гибели мужчины в ходе перестрелки на границе

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В результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии, еще 16 человек получили ранения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"На 18:00 (15:00 по московскому времени) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими.

Киргизско-таджикский участок государственной границы порой превращается в зону конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.