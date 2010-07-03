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Происшествия

10:46

Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ

происшествия

Фото: МВД Республики Таджикистан

Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе оказались боевиками террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ, передает РИА Новости.

Они перешли госграницу 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен. Вооруженная группа из 20 человек из Афганистана напала на погранзаставу Ишкобод. 15 из них уничтожили, пятерых схватили. В ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны.

Как передали в управлении погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, задержанные в ходе допроса заявили, что прорвались с конкретным заданием. Они собирались провести теракты для дестабилизации обстановки в стране.

В 2018 году в Таджикистане обезвредили подпольную ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского возрождения".

Во время спецоперации задержали 14 членов ячейки, которые собирались совершить крупные теракты против 201-й российской военной базы в Душанбе.

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