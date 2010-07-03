Подозреваемого в подготовке теракта крымчанина арестовали на два месяца

Фото: скриншот видео телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.

Крымчанина Олега Приходько, подозреваемого в подготовке теракта, арестовали на два месяца. Решение вынес Киевский районный суд Симферополя, сообщает ТАСС.

Мужчину задержали в городе Саки. Он якобы готовил взрыв в одном из административных зданий, в гараже у него нашли самодельное взрывное устройство.

В ФСБ заявили, что задержанный является "приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций".

Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.