Группа боевиков атаковала погранзаставу в Таджикистане

Фото: соцсети

Вооруженная группа напала на погранзаставу на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщили РИА Новости в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По словам собеседника агентства, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад", в 60 километрах к западу от Душанбе.

В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов. В результате операции силовых структур 15 боевиков были ликвидированы, пять из них задержаны.

При этом в перестрелке погибли солдат пограничных войск и один милиционер. На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

В 2018 году в Таджикистане обезвредили подпольную ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского возрождения".

Во время спецоперации были задержаны 14 членов ячейки, которые планировали совершить крупные теракты против 201-й российской военной базы в Душанбе.