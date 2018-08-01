В Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

В Таджикистане обезвредили подпольную ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского возрождения". Об этом рассказали в центре общественных связей госкомитета нацбезопасности республики, передает РИА Новости.

Во время спецоперации в феврале были задержаны 14 членов ячейки, которые планировали совершить крупные теракты против 201-й российской военной базы в Душанбе во время празднования Навруза.

Суд столицы Таджикистана приговорил основателей ячейки – 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова – к 26 годам лишения свободы. Остальных фигурантов арестовали на семь лет. Всех осужденных признали виновными в наемничестве, незаконном пересечении государственной границы и терроризме.

Уточняется, что террористы прошли специальную подготовку на базе под Джелалабадом и участвовали в боевых действиях в составе подразделений запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Подготовку боевиков финансировала "Партия исламского возрождения".

Ранее террористическая группировка ИГИЛ взяла ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане.