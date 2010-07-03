Планировавший теракт в Москве уроженец Киргизии признал вину

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Гражданин Киргизии, арестованный по подозрению в подготовке теракта в столице, признал вину, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, он сознался в ходе допроса. По информации следствия, в сентябре мужчина приехал в город, чтобы совершить теракт. Месяц он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видео и выбирал место.

30-летнему стороннику радикального ислама Таланту Онурову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей "Покушение на совершение террористического акта".

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее рассказал, что с начала года правоохранители предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек. В 2019-м спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более чем восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".

В сентябре московские следователи добились ареста девяти фигурантов дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Задержанные проходят по делу, возбужденному по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".