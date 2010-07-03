ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

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ФСБ России получит право отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме, сообщает РБК.

Инициатива разработана по поручению Совета безопасности России. Она призвана побороть телефонный терроризм, то есть большое количество ложных звонков с сообщениями о бомбах и угрозах терактов.

Операторов хотят обязать блокировать на полгода трафик в направлении определенного государства, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями. При этом не уточняется, планируется ли блокировать только голос или же передачу данных целиком.

В январе этого года по всей стране началась новая волна ложных сообщений о "минировании". Неизвестные отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва в различных местах массового скопления людей.

Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с территории Украины. По российским законам телефонным "провокаторам" грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный тюремный срок до пяти лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию "провокацией". Он также добавил, что "это тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам".

По словам экспертов, подобного рода атаки не только нарушают привычную жизнь горожан, но и мешают работе спецслужб. Полицейские и кинологи вынуждены выезжать по всем адресам, чтобы проверить сообщения. Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.