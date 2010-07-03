Сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Все сегодняшние анонимные сообщения об угрозах взрывов в учреждениях и организациях Москвы оказались ложными, передает ТАСС.

Экстренные службы, в том числе кинологи с собаками, проверили объекты. В некоторых провели эвакуацию, всего эвакуировано несколько тысяч человек. Взрывных устройств нигде не нашли.

Ранее неизвестные заявили о минировании бизнес-центра "Фабрика Станиславского", гостиницы на Варшавском шоссе, а также 11 школ и одного детского сада.

Новая волна сообщений о "минировании" началась в России с января 2019 года. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах и магазинах. Информация была ложной.

В феврале в правоохранительные органы начали поступать звонки об угрозе взрывов в столичном регионе. Пришлось эвакуировать школы, вузы, торговые и бизнес-центры, суды и больницы. Информация была ложной. В марте это коснулось в том числе жилого дома на Дмитровском шоссе, комплекса "Москва-Сити", БЦ "Даниловская мануфактура", главного корпуса МГУ.