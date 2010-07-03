Неизвестный сообщил о "минировании" главного корпуса МГУ

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Полиция проверяет главный корпус МГУ после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее сообщалось, что в Москве проверяют бизнес-центры "Фабрика Станиславского" и "Даниловская мануфактура".

Также после угрозы взрыва из Люблинского районного суда эвакуированы 60 посетителей и сотрудников. Информация о якобы минировании в этих зданиях не подтвердилась.