Посетители и сотрудники Люблинского суда эвакуированы из-за угрозы взрыва

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Анонимное сообщение о "минировании" Люблинского районного суда столицы привело к эвакуации не менее 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Здание суда, расположенное на улице Марьинский Парк, сейчас проверяют.

Ранее анонимы также "заминировали" бизнес-центры "Фабрика Станиславского" и "Даниловская мануфактура". Оба объекта осмотрели специалисты, однако опасных предметов они не нашли.

С начала февраля столичные полицейские столкнулись с новой волной звонков об угрозах взрыва. В разные дни стражам порядка приходилось эвакуировать и проверять здания школ, вузов, больниц, а также ТЦ, вокзалы и другие важные объекты. При этом следов взрывчатки ни разу не обнаружили.