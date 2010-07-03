БЦ "Даниловская мануфактура" в Москве "заминировали"

Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Даниловская мануфактура" в столице, передает ТАСС.
Информация поступила в электронном письме. Это второй случай сообщения о заложенной взрывчатке на территории комплекса за последние две недели. Экстренные службы приступят к проверке, эвакуацию пока не проводили.
На территории БЦ находятся компания Rambler, а также СМИ Gazeta.Ru, Lenta.ru.
Анонимные сведения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в полицию с февраля. Эвакуировать пришлось школы, вузы, жилые комплексы, больницы, торговые центры, бизнес-центры, вокзалы и другие важные объекты. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
В 2018 году в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел из-за анонимных звонков. Найти виновных не удалось.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей.
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